Роман Бабаев: «Некоторые судьи и их руководители наносят гораздо больший вред нашему футболу, чем мат Гончаренко»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать на три матча (один условно) главного тренера армейцев Виктора Гончаренко за нецензурную речь в адрес главного арбитры встречи с «Краснодаром» Василия Казарцева.
— Конечно, мы расстроены тем, что Виктор Михайлович Гончаренко — прим. «СЭ») пропустит в общей сложности теперь уже три матча и один останется условным... Надо признать, что с точки зрения буквы закона вопросов здесь никаких нет. Санкция в полной мере соответствует дисциплинарному регламенту РФС. Другое дело, что по духу закона возникает много вопросов.
— В частности?
— У нас клубы наказывают многомиллиоными штрафами, подменяя реальную работу по предотвращению правонарушений и других проблем...
Например, сегодня на заседании КДК нас оштрафовали на определенную сумму за 6 желтых карточек, полученных игроками ЦСКА в матче с «Краснодаром». На мой взгляд, как минимум две из них абсолютно надуманные! Посмотрите, потратьте две минуты — за что получил желтую карточку Федор Чалов?! Там даже видавшие виды комментаторы дар речи потеряли.
У нас наказывают тренеров, фанатов... Машина по производству санкций работает великолепно... Но при этом абсолютно безнаказанными остаются некоторые судьи и их руководители, которые своими действиями наносят гораздо больший ущерб российскому футболу, чем ненормативная лексика Гончаренко и фанатов. При этом я не оправдываю мат, но получается, что Фемида у нас какая-то одноглазая. (Виталий Айрапетов)
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