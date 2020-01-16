Роман Бабаев: «Не представляю, как расширить число участников РПЛ в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об итогах общего собрания РПЛ. Ранее стало известно, что клубы проголосовали за расширение лиги с 16 команд до 18, за реформу Кубка Росии и переизбрали президентом РПЛ Сергея Прядкина.

— Какие основные решения были приняты на общем собрании?

— Было много острых вопросов. Было серьезное обсуждение, в том числе, реформа Кубка России и расширение РПЛ. А также дополнительные компенсации школам за подготовку футболистов. За реформу Кубка проголосовали с перевесом в один голос. Вопрос по расширению вызвал большую дискуссию, но большинство клубов идею расширения поддержало. Также осуждалось введение дополнительных компенсация за переход футболистов внутри РПЛ. Это направлено на то, чтобы школы получали больше финансового стимула, чтобы продолжать свою работу.

— Кубок будет реформирован?

— РПЛ выступила за это, но окончательное решение за исполкомом РФС. Всем очевидно что такая реформа назрела, потому что с каждым годом зрительский интерес падает. РФС выступила с интересной инициативой и лучше попытаться что-то изменить, чем совсем ничего не делать.

— ЦСКА голосовал за расширение?

— Мы говорили о том, что если это делать, то подготовлено. Надо проанализировать ситуацию в ФНЛ, готовы ли они переходить на новый формат и сделать это так, чтобы сохранился спортивный принцип. РФС должен рассмотреть нашу инициативу.

— Это будет не в следующем сезоне?

— Не представляю, как это сделать в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа. (Елена Григорьевская)