17:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "Надеюсь, фамилия нового тренера станет самой большой проблемой для ЦСКА"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил "СЭ", как правильно писать фамилию нового главного тренера команды. Сегодня на пост наставника команды был утвержден Виктор Ганчаренко.

– Можете ответить на "вечный" вопрос: как все-таки правильно пишется фамилия нового главного тренера – Ганчаренко или Гончаренко?

– Буду только рад, если самой большой проблемой в ЦСКА станет то, как верно ее писать. (Смеется) На самом деле у него в белорусском паспорте фамилия написана через "а". Это официальный документ. Поэтому считаю правильным – тем более как юрист – писать фамилию Виктора Михайловича именно так. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Бабаева

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КОММЕНТАРИИ (8)
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shpasic

Валерийс Карпинс

18:37

rossoneri

недавно сам Гончаренко просил же называть его именно ГОнчаренко, причем, вью было именно в СЭ. А вы теперь на ходу переобуваетесь))

18:36

shpasic

Віктар Міхайлавіч Ганчарэнка

18:32

Бонч Бруевич

Хватит врать. Не был бы он Ганчарович, Гинер бы его не взял.

18:32

Алый Дракон

Не щитово, Роман Бабаевич - белорусский паспорт на белорусском языке не является официальным поводом для написания фамилии так, как в нем указано )... Для этого нужен ЗАГРАНПАСПОРТ ГОнчаренко! Где фамилия - на английском! Вы фамилию из какого паспорта "срисовали"?)... В России белорусский загранпаспорт не нужен, поскольку мы в союзе, так что могли и не потребовать загранпаспорт )... Короче, журналисту нужно в "Уфе" спросить - как его фамилия пишется )...

18:25

Thomas_Boy

Имя, фамилия - все это дело поправимое. Мой сосед был Махмуд Мыколаевич Жидович, а стал Иван Иваныч Иванов.

18:17

marsey

у него точно в белорусском паспорте написано Виктор Михайлович? :) или как-то иначе? :) и фамилия, может, не Ганчаренко, а типа Ганцаренка написано? как написано в бразильском паспорте у Витинью? короче, бабай опять бред прогнал. вместе с СЭ

18:14

shpasic

а как пишется фамилия Вернблума в шведском паспорте? почему тогда у него на спине по-русски написано?

18:11

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