Роман Бабаев: "Надеюсь, фамилия нового тренера станет самой большой проблемой для ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил "СЭ", как правильно писать фамилию нового главного тренера команды. Сегодня на пост наставника команды был утвержден Виктор Ганчаренко.

– Можете ответить на "вечный" вопрос: как все-таки правильно пишется фамилия нового главного тренера – Ганчаренко или Гончаренко?

– Буду только рад, если самой большой проблемой в ЦСКА станет то, как верно ее писать. (Смеется) На самом деле у него в белорусском паспорте фамилия написана через "а". Это официальный документ. Поэтому считаю правильным – тем более как юрист – писать фамилию Виктора Михайловича именно так. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Бабаева