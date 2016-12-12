Роман Бабаев: "Надеюсь, фамилия нового тренера станет самой большой проблемой для ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил "СЭ", как правильно писать фамилию нового главного тренера команды. Сегодня на пост наставника команды был утвержден Виктор Ганчаренко.
– Можете ответить на "вечный" вопрос: как все-таки правильно пишется фамилия нового главного тренера – Ганчаренко или Гончаренко?
– Буду только рад, если самой большой проблемой в ЦСКА станет то, как верно ее писать. (Смеется) На самом деле у него в белорусском паспорте фамилия написана через "а". Это официальный документ. Поэтому считаю правильным – тем более как юрист – писать фамилию Виктора Михайловича именно так. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
shpasic
Валерийс Карпинс
18:37
rossoneri
недавно сам Гончаренко просил же называть его именно ГОнчаренко, причем, вью было именно в СЭ. А вы теперь на ходу переобуваетесь))
18:36
shpasic
Віктар Міхайлавіч Ганчарэнка
18:32
Бонч Бруевич
Хватит врать. Не был бы он Ганчарович, Гинер бы его не взял.
18:32
Алый Дракон
Не щитово, Роман Бабаевич - белорусский паспорт на белорусском языке не является официальным поводом для написания фамилии так, как в нем указано )... Для этого нужен ЗАГРАНПАСПОРТ ГОнчаренко! Где фамилия - на английском! Вы фамилию из какого паспорта "срисовали"?)... В России белорусский загранпаспорт не нужен, поскольку мы в союзе, так что могли и не потребовать загранпаспорт )... Короче, журналисту нужно в "Уфе" спросить - как его фамилия пишется )...
18:25
Thomas_Boy
Имя, фамилия - все это дело поправимое. Мой сосед был Махмуд Мыколаевич Жидович, а стал Иван Иваныч Иванов.
18:17
marsey
у него точно в белорусском паспорте написано Виктор Михайлович? :) или как-то иначе? :) и фамилия, может, не Ганчаренко, а типа Ганцаренка написано? как написано в бразильском паспорте у Витинью? короче, бабай опять бред прогнал. вместе с СЭ
18:14
shpasic
а как пишется фамилия Вернблума в шведском паспорте? почему тогда у него на спине по-русски написано?
18:11