Роман Бабаев: «Надеемся, после игр сборной Дзагоев будет работать в общей группе»
18:40
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил «СЭ», когда полузащитник Алан Дзагоев, который восстанавливается после тяжелой травмы, вернется в строй.
Хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с «Картахеной», из-за которой вынужден пропустить остаток сезона.
— Мы очень надеемся, что после перерыва на матчи сборных Алан будет работать в общей группе без ограничений. К этому есть предпосылки — то есть будет готовиться к матчу с «Краснодаром». (22 сентября. — Прим. «СЭ») (Виталий Айрапетов)
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