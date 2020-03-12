Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал в интервью «СЭ», что Алексей и Василий Березуцкие будут работать в селекционном отделе армейцев.

— На днях стало известно, что глава селекционного отдела клуба Максим Дюков уходит из ЦСКА.

— Здесь могу сказать только одно. Исполняющим обязанности главой селекционного отдела назначен Андрей Мовсесьян, который давно трудится в нашем футбольном клубе, ранее играл за ЦСКА. Ему активно будут содействовать и помогать братья Березуцкие, — сказал Бабаев. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Бабаева