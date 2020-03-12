Роман Бабаев: «И.о. главы селекционного отдела — Андрей Мовсесьян, Березуцкие будут ему помогать»
15:50
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал в интервью «СЭ», что Алексей и Василий Березуцкие будут работать в селекционном отделе армейцев.
— На днях стало известно, что глава селекционного отдела клуба Максим Дюков уходит из ЦСКА.
— Здесь могу сказать только одно. Исполняющим обязанности главой селекционного отдела назначен Андрей Мовсесьян, который давно трудится в нашем футбольном клубе, ранее играл за ЦСКА. Ему активно будут содействовать и помогать братья Березуцкие, — сказал Бабаев. (Виталий Айрапетов)