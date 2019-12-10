Роман Асхабадзе: «Шюррле, видимо, по каким-то кондициям не готов на 100 процентов»

Бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» оценил адаптацию новичка красно-белых Андре Шюррле. По его словам, состояние немца вряд ли можно считать оптимальным.

—Любой игрок, приходящий в аренду, тем более с именем и за такие деньги, может быть не до конца мотивирован. Он понимает, что потом вернется в другой клуб, которому принадлежит его контракт. И вот здесь как раз и присутствует риск для менеджмента. Нужно правильно определить мотивацию футболиста — готов ли он выкладываться на максимуме и показывать свои лучшие качества.

— И что скажете сейчас?

— Послушайте, если игрок не попадает в основной состав, то... Если Тедеско, который говорит с Шюррле на одном языке, не выпускает игрока в старте... Это свидетельствует о том, что Шюррле, видимо, по каким-то физическим и психологическим кондициям не готов на 100 процентов.

Полностью интервью Асхабадзе