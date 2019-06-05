Роман Асхабадзе: "Любому сменщику Фернадеса будет тяжело. Постоянные сравнения..."

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" отметил, что любому защитнику, который придет в ЦСКА в случае ухода Мариу Фернандеса будет непросто. Потенциальному новичку не избежать сравнений.

– Если Мариу Ферандес все-таки уйдет, нужно ли ЦСКА будет покупать у "Витесса"своего воспитанника Вячеслава Караваева?

– Не знаю, будет ли это Караваев​ или кто-то другой. Если Мариу уйдет, естественно, ЦСКА поищет ему замену. Возможно, уже существует план "Б". Но любому защитнику, который придет на место Фернандеса, придется нелегко. Его же будут постоянно сравнивать с предшественником – болельщики, журналисты, специалисты. Довольно серьезное давление, постоянные параллели с лучшим правым защитником чемпионата России... (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Асхабадзе