Родственник Иржи Ярошика допустил возвращение тренера к работе в России
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец в разговоре с «СЭ» допустил, что экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик может вернуться к работе в России.
Швец является шурином чешского тренера и экс-игрока ЦСКА.
— Иржи мой родной человек. Конечно, мы с ним всегда на связи. К сожалению, он сейчас без команды, но ждет варианты. Думаю, в скором времени возглавит хорошую команду. Потому что Иржи живет футболом, он — потрясающий профессионал.
— Как оцените период его работы в России?
— Ничего, бывают разные ситуации и в карьере тренера, и в карьере футболиста. Но такие люди, как Иржи, будут только украшать футбол, потому что как футболист он был очень хороший, а как тренер — умный. Он принесет пользу футболу.
— Он не поставил крест на работе в России?
— Думаю, нет. Если будут предложения, почему нет? — сказал Швец «СЭ».
Ярошик возглавлял «Оренбург» с июня по август 2023 года. Команда под его руководством набрала 1 очко в 5 матчах РПЛ. После ухода 45-летнего специалиста из клуба новым главным тренером был назначен Давид Деограсия.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
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2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
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8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
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10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
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13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
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Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0