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Сегодня, 15:39

Родственник Иржи Ярошика допустил возвращение тренера к работе в России

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец в разговоре с «СЭ» допустил, что экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик может вернуться к работе в России.

Швец является шурином чешского тренера и экс-игрока ЦСКА.

— Иржи мой родной человек. Конечно, мы с ним всегда на связи. К сожалению, он сейчас без команды, но ждет варианты. Думаю, в скором времени возглавит хорошую команду. Потому что Иржи живет футболом, он — потрясающий профессионал.

— Как оцените период его работы в России?
— Ничего, бывают разные ситуации и в карьере тренера, и в карьере футболиста. Но такие люди, как Иржи, будут только украшать футбол, потому что как футболист он был очень хороший, а как тренер — умный. Он принесет пользу футболу.

— Он не поставил крест на работе в России?
— Думаю, нет. Если будут предложения, почему нет? — сказал Швец «СЭ».

Ярошик возглавлял «Оренбург» с июня по август 2023 года. Команда под его руководством набрала 1 очко в 5 матчах РПЛ. После ухода 45-летнего специалиста из клуба новым главным тренером был назначен Давид Деограсия.

Антон Швец
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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 - : -
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