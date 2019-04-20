Родригу Бекао: "Ничья с "Локо" – не такой уж хороший результат"

Защитник ЦСКА Родригу Бекао рассказал о своей травме и исходе матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива". Напомним, что бразильца поменяли после первого тайма.

– Пока не знаю, насколько серьезна травма. Но я испытывал очень сильную боль, поэтому тренер решился на замену.

– Ничья – хороший результат для ЦСКА?

– Для моей команды не такой уж и хороший. Мы надеялись на победу. Но по тому, как складывался матч, и из-за того, что в конце играли в меньшинстве, получается, что выдержали, добыли ничью. Это хорошо. Да и в соперниках была квалифицированная команда.

– Уже понимаете, сколько пропустите из-за травмы?

– Пока не представляю. Но чувствую боль. В воскреснет пройду обследование, там и посмотрим. (Юлия Яковлева)