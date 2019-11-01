Роберто Роззетти: «На данный момент «челленджи» в футболе не рассматриваются»
15:30
Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти прокомментировал возможное введение «челленджей» в рамках внедрения в футбол системы ВАР.
— Вы сказали, что ошибаются все. Рассматривается ли вопрос о том, чтобы командам можно было воспользоваться ВАР хотя бы один раз за игру по их желанию?
— То есть взять «челлендж»? Здесь нужно говорить в контексте. Протокол ВАР не написан ни ВАР, ни РФС, ни Италией. Только ИФАБ, международный совет, который разрабатывает правила игры. Этого единого протокола нужно придерживаться.
— Но хотя бы рассматривается этот вопрос?
— В данный момент — нет. В данный момент ВАР контролирует 4 случая, которые мы уже рассматривали ранее. (Александр Рогулев)
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