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Роберто Роззетти: «На данный момент «челленджи» в футболе не рассматриваются»

15:30
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Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти прокомментировал возможное введение «челленджей» в рамках внедрения в футбол системы ВАР.

— Вы сказали, что ошибаются все. Рассматривается ли вопрос о том, чтобы командам можно было воспользоваться ВАР хотя бы один раз за игру по их желанию?

— То есть взять «челлендж»? Здесь нужно говорить в контексте. Протокол ВАР не написан ни ВАР, ни РФС, ни Италией. Только ИФАБ, международный совет, который разрабатывает правила игры. Этого единого протокола нужно придерживаться.

— Но хотя бы рассматривается этот вопрос?

— В данный момент — нет. В данный момент ВАР контролирует 4 случая, которые мы уже рассматривали ранее. (Александр Рогулев)

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