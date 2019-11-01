Роберто Роззетти: «На данный момент «челленджи» в футболе не рассматриваются»

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти прокомментировал возможное введение «челленджей» в рамках внедрения в футбол системы ВАР.

— Вы сказали, что ошибаются все. Рассматривается ли вопрос о том, чтобы командам можно было воспользоваться ВАР хотя бы один раз за игру по их желанию?

— То есть взять «челлендж»? Здесь нужно говорить в контексте. Протокол ВАР не написан ни ВАР, ни РФС, ни Италией. Только ИФАБ, международный совет, который разрабатывает правила игры. Этого единого протокола нужно придерживаться.

— Но хотя бы рассматривается этот вопрос?

— В данный момент — нет. В данный момент ВАР контролирует 4 случая, которые мы уже рассматривали ранее. (Александр Рогулев)