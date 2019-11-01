Роберто Розетти ушел от ответа на вопрос о применении детекторов лжи к российским судьям

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти своеобразно ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о применении новых технологий в российском футболе, где стали использовать детекторы лжи для арбитров в рамках комплексной проверки.

— А они кого-то обманывали? Вы знаете, ВАР — новый проект и новая технология. Защита честности и справедливости в футболе. Целостности футбола. Все становится более объективным и контролируемым, — предпочел уйти от прямого ответа Розетти, снова сказав несколько слов о проекте ВАР. (Александр Бобров)