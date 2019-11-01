РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Роберто Розетти ушел от ответа на вопрос о применении детекторов лжи к российским судьям

15:33
Теги:

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти своеобразно ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о применении новых технологий в российском футболе, где стали использовать детекторы лжи для арбитров в рамках комплексной проверки.

— А они кого-то обманывали? Вы знаете, ВАР — новый проект и новая технология. Защита честности и справедливости в футболе. Целостности футбола. Все становится более объективным и контролируемым, — предпочел уйти от прямого ответа Розетти, снова сказав несколько слов о проекте ВАР. (Александр Бобров)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир