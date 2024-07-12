Роберто Фернандес сообщил, что не сможет сыграть против «Факела»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес ответил на вопрос «СЭ» о том, сможет ли он принять участие в матче 1-го тура РПЛ против «Факела».

— Ты сможешь сыграть против «Факела»?

— Нет.

Матч «Динамо» — «Факел» в 1-м туре РПЛ-2024/25 пройдет 20 июня на «ВТБ Арене».