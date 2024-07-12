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Сегодня, 21:15

Роберто Фернандес сообщил, что не сможет сыграть против «Факела»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Роберто Фернандес ответил на вопрос «СЭ» о том, сможет ли он принять участие в матче 1-го тура РПЛ против «Факела».

— Ты сможешь сыграть против «Факела»?

— Нет.

Матч «Динамо» — «Факел» в 1-м туре РПЛ-2024/25 пройдет 20 июня на «ВТБ Арене».

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Роберто Фернандес
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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