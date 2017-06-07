Ризван Уциев: "Решение переименовать клуб "Терек" в "Ахмат" - приятная новость"

Защитник "Терека" Ризван Уциев заявил, что команда с радостью восприняла новость о переименовании клуба в "Ахмат". Ранее почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров отметил, что это решение основано на обращениях многих тысяч болельщиков.

– Это очень приятная новость для нас, все футболисты были очень рады и поддерживают эту инициативу, – цитирует официальный Твиттер "Терека" Уциева. – У нас, конечно же, будет еще больше ответственность перед всеми нести имя Ахмат Хаджи Кадырова. Постараемся оправдать то доверие. Хотелось бы поблагодарить Рамзана Кадырова за то, что он одобрил решение переименовать клуб "Терек" в "Ахмат". Это для нас очень приятная новость. Он уделяет нам много внимания, всегда поддерживает нас во всем. Приложим все силы, чтобы играть лучше и добиваться побед.