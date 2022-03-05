Ринат Билялетдинов считает «Динамо» фаворитом матча со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак».

«Интересная нас ожидает встреча. Сандро Шварц остался в России, Паоло Ваноли — тоже, значит никакой внутренней турбулентности в командах не будет. По сыгранности состава сделал бы ставку на «Динамо», но «Спартак» — это такая команда, которая может взять и раскрыться в нужный момент.



Станет ли проблемой для «Динамо» в защите отсутствие Ордеца и Евгеньева? Я бы так не сказал. Да, отсутствие Ордеца — это потеря, но надо уважать мнение игрока. Воронин же не так давно ушел, уехал в себе в Германию. Вот опять у нас политика вмешивается в спорт. Можно отправить кого-то из опорной зоны или выставить перспективного парня. На то и главный тренер, чтобы искал различные варианты. У меня ведь в карьере тоже был такой эпизод, когда из опорника сделали центральным защитником. И я довольно неплохо себя там чувствовал. Да, была неловкость поначалу, пару матчей «въезжал», — приводит Betonmobile слова Билялетдинова.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится завтра, 6 марта. Начало — в 19.00 (мск).