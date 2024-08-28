Билялетдинов: «У «Зенита» иссяк стартовый порыв»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал выход «Локомотива» на первое место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда обошла «Зенит», который теперь идет вторым.

«У «Зенита» иссяк стартовый порыв. Ребята эмоционально нагрузились. Это вопрос к тренерскому штабу. Первый звоночек был в матче с «Химками». Я сразу увидел что-то не то. Травма Глушенкова могла не случиться, если бы не состояние. В том матче могла иметь место недооценка соперника, потому что «Зенит» был уверен, что забьет и с небольшими затратами увезет три очка. Он хотел выиграть на классе. Другой вопрос, что если недооценки не допущено, тогда надо искать причину.

Думаю, функционального спада нет. Команда показала, что она готова на старте сезона. Есть движение. Не случайно, питерцы обыгрывали соперников по 4:0. Но бывает временная эмоциональная усталость. Нужно просто перезагрузить батарейки. Я был уверен, что если «Зенит» сыграет со «Спартаком» в следующем туре так, как с «Химками», то «красно-белые» будут фаворитами. Так и получилось», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Билялетдинова.