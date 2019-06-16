Ринат Билялетдинов: "Динияр и "Сочи"? Еще неизвестно, кто кого просматривает"

Бывший тренер "Рубина" и "Локомотива" Ринат Билялетдинов – о будущем сына, 34-летнего экс-хавбека сборной России, который сейчас работает в составе новичка РПЛ.

– Сам вчера только узнал о "Сочи", – говорит Билялетдинов.

– Динияр с вами советуется, спрашивает мнение?

– Нет. Для меня новость, что он туда полетел. Захотел продолжить карьеру. Правда слово "просмотр" для меня звучит как-то...

– Странно?

– Ну, знаете.... Одно дело оценить состояние игрока, а смотрины больше относятся к молодым, не слишком известным футболистам. Когда я в свое время приглашал новичков, то не на просмотр, а, скажем так, на адаптацию. Так что еще нужно понять, кто кого просматривает. (Смеется).

– И все же – как вам вариант с "Сочи" для Динияра?

– Если там есть крепкая хоккейная команда, почему не быть футбольной? Интересный этап карьеры. Город – не последний в России. У Динияра произойдет смена обстановки, он посмотрит, сохранилась ли внутренняя мотивация. Есть люди, которые считают, что еще не наигрались.

– Знает, в какой сейчас форме сын?

– В курсе, что Динияр поддерживал форму полгода после того, как не захотел продлевать контракт с "Тракаем". Весь этот период занимался в тренажерном зале, бегал, играл на разных уровнях. Недавно ездил в Санкт-Петербург на Матч легенд (состоялся 12 июня и был приурочен к году, остающемуся до старта Евро-2020 – Прим. "СЭ"). Потом в Москве в любительском турнире принял участие. Его приглашают – сын не отказывается. Конечно, такую практику с реальной нельзя сравнить, но все-таки.

Когда встречаемся с Динияром, вижу, что он лишнего веса нет. Сын говорит, что держит себя в тонусе – мало ли что в жизни случается. 34 года – еще не тот возраст, чтобы заканчивать, если поддерживаешь себя в тонусе. Правда, если учащаются травмы мышц, значит, наступает некий предел. Машины-то изнашиваются, а человек – тем более. У кого-то это наступает чуть раньше, у кого-то позже. Считаю 33 года рубежом, после которого становится понятно, есть ли футбольное долголетие.

Раз Динияр поехал в "Сочи", значит, стимул еще остается. Другое дело, будет ли его там все устраивать в футбольном плане. Сын хочет помочь команде, партнерам, себе, освежить эмоции. Получится – хорошо. Нет – вернется и станет на любительском уровне выступать. Он и дома нужен – дети подрастают.

– Получается, вы не в курсе на каких условиях Динияр отправился в Сочи?

– Знаю только, что семейные планы теперь могут поменяться: ребята с детьми должны были поехать в спортивный лагерь.

– Видите в Динияре задатки тренера?

– Иногда что-то такое проскакивает. Чтобы стать им, необходимо окончательно убить в себе игрока. Тренерство – тяжелый труд. По себе знаю насколько там много подводных течений. (Арман Мкртчян)