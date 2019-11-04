Рикарду Алвеш заявил, что «Оренбург» заслуженно обыграл «Урал»

Полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш — о матче с «Уралом» (2:1) в 15-м туре чемпионата России. Он забил один из мячей и был признан лучшим футболистом этой игры

— Это были очень важные три очка. Мы заслужили победу, — сказал футболист в эфире телеканала «Матч премьер». — Этот приз (лучшему игроку матча — Прим. «СЭ») для всей команды. Вся команда заслужила этот трофей, не только я. Мы бились за каждый мяч.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр