Ригони оплатил продуктовые наборы для жителей родного города

Форвард «Зенита» Эмилиано Ригони поддержал 50 семей в родном городе Колония Каройя, сообщил официальный сайт клуба.

Ригони приобрел 50 продуктовых наборов, состоящих из продуктов длительного хранения, — яйца, рис, сахар, муку, крупы, консервы, галеты, фасоль, чечевицу и растительное масло. Помощь будет оказана семьям, которые связаны с его детским клубом «Бочас Спорт».

- В «Бочас Спорт» я начал играть в футбол, встретил там друзей, которые и по сей день рядом со мной, — приводит слова Ригони официальный сайт петербуржцев. — Время, проведенное в нем, было радостным и счастливым, поэтому я рад помочь ему, как только появляется такая возможность. Это скромный клуб, переживающий сейчас сложные времена, и я поддержал семьи, связанные с ним — особенно те, в которых есть дети, играющие в футбольной школе «Бочас».