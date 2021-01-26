РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

15:26
Теги:
Футболисты &laquo;Тамбова&raquo;.«99 процентов, что «Тамбов» перестанет существовать уже 31 января». Гендиректор клуба — о снятии с РПЛ

Палата по разрешению споров РФС запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за задолженности по заработной плате, информирует сайт организации.

Запрет наложен в качестве обеспечительной меры из-за того, что клуб не выполнил финансовые обязательства перед Михаилом Костюковым, Гиорги Шелией, Ишханом Гелояном и Хасаном Мамтовым.

После погашения долгов запрет может быть снят.

Напомним, что из-за финансовых проблем «Тамбов» может сняться с чемпионата России. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213009

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир