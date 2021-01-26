РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров РФС запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за задолженности по заработной плате, информирует сайт организации.

Запрет наложен в качестве обеспечительной меры из-за того, что клуб не выполнил финансовые обязательства перед Михаилом Костюковым, Гиорги Шелией, Ишханом Гелояном и Хасаном Мамтовым.

После погашения долгов запрет может быть снят.

Напомним, что из-за финансовых проблем «Тамбов» может сняться с чемпионата России. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.