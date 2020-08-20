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РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков

21:39
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Палата по разрешению споров РФС запретила «Динамо» регистрировать новых футболистов.

Сообщается, что Палата удовлетворила заявление форварда Николая Обольского о выплате клубом задолженности по компенсационным выплатам. «Динамо» обязано рассчитаться с ним, а также включить в сумму проценты за задержку выплаты задолженности. В качестве обеспечительной меры клубу запретили регистрировать новых игроков.

Запрет может быть снять в случае выполнения клубом требований футболиста. «Динамо» в трех турах Тинькофф чемпионата России набрало семь очков и занимает второе место. Команда пока не пропустила ни одного мяча.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212101

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