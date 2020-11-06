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РФС заменил ассистента судьи матча ЦСКА — «Ростов» из-за сомнительного теста на коронавирус

10:10
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РФС в официальном Telegram-канале сообщил о замене ассистента судьи в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

Наиль Сейфетдинов рассудит встречу вместо Андрея Веретешкина, который сдал сомнительный тест на коронавирус.

Матч между ЦСКА и «Ростовом» пройдет в Москве 8 ноября и начнется в 16:30 мск.

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