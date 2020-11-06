РФС заменил ассистента судьи матча ЦСКА — «Ростов» из-за сомнительного теста на коронавирус
10:10
РФС в официальном Telegram-канале сообщил о замене ассистента судьи в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».
Наиль Сейфетдинов рассудит встречу вместо Андрея Веретешкина, который сдал сомнительный тест на коронавирус.
Матч между ЦСКА и «Ростовом» пройдет в Москве 8 ноября и начнется в 16:30 мск.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
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