РФС в официальном Telegram-канале сообщил о замене ассистента судьи в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

Наиль Сейфетдинов рассудит встречу вместо Андрея Веретешкина, который сдал сомнительный тест на коронавирус.

Матч между ЦСКА и «Ростовом» пройдет в Москве 8 ноября и начнется в 16:30 мск.