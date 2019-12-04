РФС высказался о задержаниях фанатов «Спартака»

РФС прокомментировал информацию о задержаниях фанатов «Спартака» перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1). Полиция Санкт-Петербурга задержала порядка 150-200 болельщиков красно-белых, которыми вменялось мелкое хулиганство. В понедельник около 30 были оштрафованы, еще трое получили по 15 суток административного ареста.

— РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков — приоритеты нашей работы, — говорится в заявлений РФС. (Дмитрий Зеленов)

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