РФС утвердил ограничение по количеству арендованных футболистов. Не больше двух игроков из одного клуба
17:25
7 августа состоялись заседания бюро исполкома РФС. На нем было принято решение ввести ограничение на количество арендованных футболистов. Теперь клубы не могут арендовать более двух игроков у другой команды, сообщает сайт РФС.
«Каждый клуб в течение сезона может зарегистрировать для участия в чемпионате не более 2 (двух) игроков, перешедших в данный клуб начиная с 07 августа 2020 года на условиях «аренды» из другого одного клуба премьер-лиги (в том числе на условиях «субаренды», где первоначальным клубом футболиста был данный другой клуб РПЛ)», — говорится в сообщении.
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