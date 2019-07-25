РФС учредит приз "За верность футболу" имени Черенкова по предложению Рабинера

Российский футбольный союз (РФС) учредит приз "За верность футболу" имени Федора Черенкова, который будет вручаться действующему игроку ежегодно.

Об этом было объявлено на церемонии, посвященной 60-летию со дня рождения Черенкова. Инициативу с созданием данного приза поддержал президент РФС Александр Дюков.

Предложение о введении приза имени Черенкова выдвинул обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер - соавтор (вместе с Владимиром Галединым) книги "Федор Черенков", вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей". (Александр Рогулев)

В честь Черенкова назвали школу, в которой он учился