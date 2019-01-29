РФС снял с "Енисея" запрет на регистрацию новых футболистов

Палата по разрешению споров РФС сняла с "Енисея" запрет на регистрацию новых игроков, информирует официальный сайт организации.

Палата по разрешению споров РФС запретила "Енисею" регистрировать новых игроков 22 октября 2018 года в связи с задолженностью по заработной плате за июль-сентябрь 2018 года. Кроме того, у клуба была задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и проценты за задержку выплат футболисту Александру Новикову.

- В связи с исполнением ФК "Енисей" решения палаты по разрешению споров от 22 октября 2018 года по делу по заявлению футболиста Александра Новикова в отношении "Енисея" о взыскании задолженности по трудовому договору, признании существенным нарушения трудового договора и взыскании компенсации снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с "Енисея", наложенный в качестве обеспечительной меры, - говорится в сообщении РФС.