РФС: "Сейчас сложно говорить о целесообразности расширения лиги"

Пресс-служба РФС прокомментировала "СЭ" позицию федерации по поводу возможного расширения премьер-лиги до 18 клубов.

– Инициатива увеличения лиги до 18 команд исходит от клубов, в частности такую идею на последнем исполкоме озвучил Евгений Гинер. РФС попросил РПЛ предоставить аргументацию. Сегодня идею поддержали клубы, но представители РФС в обсуждении вопроса не участвовали. Никаких материалов от лиги мы пока не получали, поэтому сейчас сложно говорить о целесообразности расширения. Безусловно, количество матчей надо увеличивать, но как – вопрос открытый. Необходимо учитывать спортивные, экономические факторы, соответствие регламентам, рассмотреть альтернативные расширению варианты, – сказали в РФС. (Дмитрий Зеленов)

Ольга Голодец: "Если в РПЛ примут участие 18 команд, будет интереснее, это добавит остроты"