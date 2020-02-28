РФС показывает на стадионах обучающий видеоролик о работе ВАР

Российский футбольный союз (РФС) подготовил специальный обучающий видеоролик о работе ВАР. Его показывают на стадионах во время матчей.

В нем говорится о том, для чего создана система видеопомощи арбитрам и кто за нее отвечает во время игр. Также описаны ситуации, когда арбитр прибегает к помощи видеопомощника.

Напомним, что начиная с 28 февраля в каждом из матчей чемпионата России будут работать видеоарбитры — видеоассистент (ВАР) и его помощник (АВАР).

Такое в нашем футболе произойдет впервые. До этого судьи имели право использовать видеоповторы только в двух-трех играх тура.

Хорошо, что в нашем футболе появился ВОР. Но можно ли «смотреть ВАР»?