РФС подготовил ряд дополнительных мер поддержки клубов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал свое мнение о практике переговоров с футболистами о снижении зарплаты на время эпидемии коронавируса, пока чемпионат России приостановлен. Пауза длится с 17 марта — пока до 31 мая.

— По зарплатам каждый клуб индивидуально проводит переговоры с игроками, многим уже удалось найти компромисс, — цитирует Дюкова «Коммерсант». — Коллективное соглашение в данном случае теоретически возможно, но практически не реализуемо. Что касается финансового fair play, то консультации с УЕФА ведутся. Там тоже прекрасно понимают сложившуюся ситуацию и ищут оптимальное решение с учетом интересов клубов.

— РФС предлагает какие-то меры поддержки клубам? Многие же могут просто обанкротиться.

— Да, мы подготовили ряд дополнительных мер поддержки — к тем, что уже действуют в стране и распространяются в том числе на клубы. Это предложение направлено в правительство.

— Что за меры?

— Я бы не хотел это комментировать до того, как обсуждение с правительством будет завершено.

— Футболистов между тем волнует вопрос продления контрактов, которые у многих привязаны к концу сезона.

— Пока ФИФА склоняется к решению, предусматривающему автоматическое продление контрактов до конца сезона. Если будет решено завершить сезон в августе, то, соответственно, контракты, которые заканчиваются в мае-июне, продлят до августа. Но мы, конечно, будем стараться завершить сезон раньше.