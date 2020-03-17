Бюро исполкома РФС приняло решение о приостановлении до 10 апреля всех соревнований, проводимых под эгидой организации. Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников оперативно ответил на вопросы «СЭ».

— Почему было принято именно такое решение?

— Считаем ситуацию стабильной, придерживаемся разумного подхода, но лучше сыграть на упреждение. Есть указ мэра Москвы Сергея Собянина об отмене всех массовых мероприятий на открытом воздухе и ограничении таких мероприятий в помещениях. Мы на связи с государственными органами, вся корректная информация у профильных служб. И в данном случае мы ориентируемся на решения властей. Не можем рисковать здоровьем болельщиков и субъектов футбола. Главное, что в спортивном сообществе нет паники, но есть понимание, что надо принимать упреждающие меры.

— Был ли вариант играть при закрытых дверях?

— Не думаем, что он бы всех устроил. Надо продолжать играть в нормальных привычных условиях. На наш взгляд, правильно играть в футбол для болельщиков. Но безопасность — наш приоритет. Кроме того, матчи без зрителей повлияют на доходы клубов. В конце концов, мы видим европейский опыт, европейские лиги приостанавливаются, а мы всё-таки живем синхронно. Идём на приостановление, чтобы в скором времени снова играть синхронно.

— Какие прогнозы по срокам? Есть ли гарантия, что до 10 апреля ситуация улучшится?

— Видим разные решения государственных органов и следуем той же логике. Верим, что обозначенный срок — достаточный для того, чтобы нивелировать риски. Сценарии могут разными, но лучше перестраховаться. Как понимаем, Евро будет перенесён, поэтому у европейских лиг появится временной манёвр, чтобы закончить сезон. То же самое касается нашей страны.

— Владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что клубы теряют доходы, но при этом платят огромные зарплаты. Что будет, если форс-мажор и непреодолимые обстоятельства заставь клубы пересмотреть контрактным

— На наш взгляд, в мировом футболе будет принят согласовывай выход из сложившейся ситуации. Думаем, такие вопросы будут обсуждаться в том числе и с участием УЕФА.

— Какова ситуация со сборами сборных команд?

— Все сборы до этого времени отменены.