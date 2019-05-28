РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности

Сегодня в Москве проходит Конференция РФС, на которой организация отчитывается о финансовой деятельности за 2018 год.

Структура доходов такова: 45 процентов составили целевые поступления и призовые выплаты по итогам турниров (1367,2 миллиона рублей), 24 процентов – продажа маркетинговых прав (1255,2 миллиона рублей), 13 процентов – реализация билетов на матчи сборных, в том числе на матчи чемпионата мира ФИФА 2018 (110,0 миллиона рублей), 8 процентов – продажа коммерческих прав(340,3 миллиона рублей) 7 процентов – права на телетрансляции (308,0 миллиона рублей), 3 процентов – прочие доходы и поступления (36,6 миллиона рублей).

Структура расходов следующая: 53 процентов – сборные команды (1216,4 миллиона рублей), 23 процентов – прочие расходы, 12 процентов – программы развития (612,8 миллиона рублей), 6 процентов – спортивные мероприятия (210,5 миллиона рублей), 5 процентов – судейства и инспектирование (286,8 миллиона рублей). (Елена Григорьевская)