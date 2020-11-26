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РФС намерен разрешить конфликт между Черчесовым и «Спартаком» с ЦСКА

14:02
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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РФС в ближайшее время намерен решить конфликт между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и «Спартаком» с ЦСКА, сообщает «Чемпионат.ком».

«В РФС намерены тихо решить недопонимания, которые возникли у Черчесова и клубов», — заявил источник в Российском футбольном союзе.

Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов и владелец клуба Леонид Федун обвинили медицинский штаб сборной России в ухудшении здоровья нападающего красно-белых Александра Соболеву, которому на днях сделали операцию на колене. Главный тренер сборной Станислав Черчесов сказал, что его оскорбляет молчание футболиста по данному вопросу.

Также ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова каналу «Матч ТВ».

В интервью Черчесов, отвечая на вопрос о форварде красно-синих Федоре Чалове, заявил: «Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем «золотой» Чалов».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4199847-rfs-nameren-razreshit-konflikt-mezhdu-stanislavom-cherchesovym-i-klubami-rpl.html

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