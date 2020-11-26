РФС намерен разрешить конфликт между Черчесовым и «Спартаком» с ЦСКА

РФС в ближайшее время намерен решить конфликт между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и «Спартаком» с ЦСКА, сообщает «Чемпионат.ком».

«В РФС намерены тихо решить недопонимания, которые возникли у Черчесова и клубов», — заявил источник в Российском футбольном союзе.

Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов и владелец клуба Леонид Федун обвинили медицинский штаб сборной России в ухудшении здоровья нападающего красно-белых Александра Соболеву, которому на днях сделали операцию на колене. Главный тренер сборной Станислав Черчесов сказал, что его оскорбляет молчание футболиста по данному вопросу.

Также ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова каналу «Матч ТВ».

В интервью Черчесов, отвечая на вопрос о форварде красно-синих Федоре Чалове, заявил: «Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем «золотой» Чалов».