РФС: «Ахмат» и «Пари НН» сыграют в переходных матчах за право остаться в РПЛ

Стало известно, какие команды сыграют в переходных матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2025/26.

«В соответствии с регламентом «Ахмат» и «Пари НН» сыграют в Переходных матчах за право остаться в РПЛ в следующем сезоне», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

«Пари НН» с 27 очками финишировал на 13-м месте в РПЛ. В заключительном туре команда Виктора Гончаренко уступила ЦСКА (0:2).

«Ахмат» (25) после поражения от «Зенита» (0:3) завершил сезон на 14-й строчке в турнирной таблице.

Ранее «Факел» и «Оренбург» напрямую вылетели из РПЛ.