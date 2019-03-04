РФПЛ: "Динамо" хочет провести матч с "Локомотивом" 30 марта на новом стадионе

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что "Динамо" хотело бы открыть новый стадион матчем с "Локомотивом" 30 марта.

– Насколько я знаю, в "Динамо" хотят провести матч 30-го числа с "Локомотивом". У них есть план работ, они плотно работают по полю. Наказание? Они сами себя уже наказали тем, что матч проходит в Химках, – сказал Мейтин на пресс-конференции.

– Все будет зависеть от состояния газона на стадиона, – добавил спортивный директор лиги Виктор Пышкин. – На данный момент поле не соответствует регламенту. У них есть план работ, они его выполняют. Теперь за 10 дней до следующего матча, который они хотят провести на этой арене, будет направлена комиссия. (Александр Рогулев)