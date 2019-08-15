Резиуан Мирзов: «Меня расстроили слова Аджоева»

Новичок «Спартака» полузащитник Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» ответил президенту «Арсенала» Гураму Аджоеву.

— Гурам Аджоев в интервью «СЭ» заявил: «Мирзов просился к нам. Конечно, хотелось сохранить футболиста, ставшего в прошлом сезоне одним из лидеров команды. Уже обо всем договорились, ждали его в Туле, но в последний момент он передумал. Не знаю. Со мной он не общался. Пусть то, что произошло, останется на его совести». Есть что ответить Аджоеву?

— Честно говоря, меня немного удивили и расстроили слова Гурама Захаровича, поскольку на протяжении всего периода переговоров я максимально корректно вел себя по отношению к «Арсеналу» и его руководству.

— Можете рассказать?

— Когда я попросил руководство «Ростова» отпустить меня в другую команду, ростовчане выставили меня на трансфер, при этом сразу оговорив — клуб хочет именно продать меня, выручив определенную сумму. «Арсенал» сразу обозначил интерес, да и я был не против продолжить карьеру в Туле — ведь там у меня получалось и клуб на меня действительно рассчитывал, как на ключевого игрока. Тем более впереди были долгожданные еврокубки. Но мой трансфер «Арсенал» потянуть не мог, а «Ростов» отказывался снижать цену. Я постоянно был на связи с руководством «Арсенала», там сказали, что туляки постараются изыскать деньги на трансфер. И потом тишина.

Знаю, что губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин делал все, чтобы трансфер состоялся, и даже выделил часть требуемой «Ростовом» суммы. Спасибо ему большое, что он так неравнодушен к футболу и действительно живет заботами тульской команды. В какой-то момент на меня вышел «Спартак» и еще несколько клубов, один из которых выступает в Лиге чемпионов. Эти команды предоставили требуемые «Ростовом» деньги. Я снова позвонил руководству «Арсенала» и предупредил, что «Ростов» намерен меня продать и если клуб хочет заполучить меня, то действовать надо быстро. Но действий со стороны «Арсенала» не последовало, и я принял предложение «Спартака», даже несмотря на другой вариант, с Лигой чемпионов. Это самый большой клуб в России с чемпионскими амбициями. Сюда два раза не зовут. Так что моя совесть перед Тулой чиста. Хочу поблагодарить Тулу и ее болельщиков за прекрасный сезон. (Вячеслав Короткин)