Режиссер «Полицейского с Рублевки» готов пригласить Акинфеева. Вратарь не против

Режиссер и сценарист «Полицейского с Рублевки» Илья Куликов сказал, что был бы рад пригласить на одну из ролей в сериале вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Если человек имеет харизму лидера, то и сыграть бы он мог отлично, — сказал Куликов в интервью «ЦСКА ТВ». — Игорь — то, что надо.

— Как насчет придумать маленькую роль для Акинфеева, где бы он мог сыграть себя или кого-то другого?

— С удовольствием. Но надо разобраться со всеми этими делам. Не только в «Полицейском с Рублевки». Если захочет сыграть, я с удовольствием его приглашу.

Сам Игорь Акинфеев дал понять, что готов рассмотреть это предложение, когда кончится пандемия коронавируса.

— Давайте сперва загадаем всем миром желание, чтобы болячки от нас отстали. Все остальное если будет интересно, посмотрим-рассмотрим, почему бы нет? — сказал Акинфеев.