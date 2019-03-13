Решение о внедрении в России ВАР в этом сезоне зависит от ФИФА и ИФАБ

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин во время тренировки судей по использованию этой технологии на стадионе "Янтарь" в Москве сказал, что окончательное решение о том, будет ли в этом сезоне внедрена система внедрена в нашей стране, будет зависеть от решения ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).

– Окончательное решение о том, сможем ли мы сделать это или нет, будет зависеть от ФИФА и ИФАБ, – сказал Калошин. – Речь не о том, разрешат ли нам провести все запланированные матчи. ИФАБ будет оценивать заявку на каждую конкретную игру.

Чтобы матчи прошли, нужна подготовка и технологических нюансов, и телевидения, и ассистентов. Также нужно время. К сожалению, его у нас очень мало. Мы делаем все, что от нас зависит. На сегодняшний день это 50 процентов успеха. Есть строгие параметры, которые эти организации оценивают, до того как дать или не дать разрешение. (Андрей Михайлов)

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