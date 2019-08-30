«Реновация идет по плану». Поле «Лужников» готово к матчу с Шотландией

Сборная России проведет отборочный матч Евро-2020 против сборной Шотландии. Встреча состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники».

В Instagram появилось изображение газона, который постелен на футбольном поле.

- На сегодняшний день, газон Большой спортивной арены Лужников находится в отличном состоянии, мы имеем очень хорошие и равномерные всходы по всей площади поля, на 28 августа проведены покосы травы, травяной покров уже набирает густоту. Текущее состояние газона соответствует прогнозным показателям при проведении работ такого рода. Газон наберет игровые кондиции в третьей декаде сентября, — говорится в сообщении.

Уже 10 октября на самом вместительном стадионе страны пройдет матч сборной России против сборной Шотландии.