«Реновация идет по плану». Поле «Лужников» готово к матчу с Шотландией
Сборная России проведет отборочный матч Евро-2020 против сборной Шотландии. Встреча состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники».
В Instagram появилось изображение газона, который постелен на футбольном поле.
- На сегодняшний день, газон Большой спортивной арены Лужников находится в отличном состоянии, мы имеем очень хорошие и равномерные всходы по всей площади поля, на 28 августа проведены покосы травы, травяной покров уже набирает густоту. Текущее состояние газона соответствует прогнозным показателям при проведении работ такого рода. Газон наберет игровые кондиции в третьей декаде сентября, — говорится в сообщении.
Уже 10 октября на самом вместительном стадионе страны пройдет матч сборной России против сборной Шотландии.
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ БОЛЬШОЙ СПОРТИВНОЙ АРЕНЫ ЛУЖНИКОВ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ ?После проведения концертов групп Bon Jovi, Muse, Metallica и Rammstein, которые посетили более 230 тысяч человек, на поле БСА были проведены работы по реновации натурального газона. О том, как прошла реновация сообщили главный агроном стадиона Максим Радомский и главный технолог АО «Лужники» Кистерский Кирилл. ??Полный комплекс работ по реновации, который, включал в себя: срезку натурального газона, поднятие прошивки футбольного поля, пескование, аэрацию, посев семян и внесение удобрений, был выполнен по заранее намеченному плану, в период с 01 по 08 августа. По оценке специалистов, реновация поля была выполнена наилучшим образом и отличается высоким качеством исполненных работ. ?На сегодняшний день, газон Большой спортивной арены Лужников находится в отличном состоянии, мы имеем очень хорошие и равномерные всходы по всей площади поля, на 28 августа проведены покосы травы, травяной покров уже набирает густоту. Текущее состояние газона соответствует прогнозным показателям при проведении работ такого рода. Газон наберёт игровые кондиции в третьей декаде сентября. ?? ??? Уже 10 октября на самом вместительном стадионе страны пройдёт матч сборной России против сборной Шотландии? #газонлужники #полелужников #лужники #стадионлужники #футбольноеполелужников