Реконструкция фасада стадиона «Спартака» позволит повысить температуру внутри на несколько градусов

В «Спартаке» рассказали, что изменится на домашнем стадионе клуба «Лукойл Арена» по итогам реконструкции фасада, сообщает «РБ Спорт».

Монтажники продолжают укреплять недостающие панели в виде ромбов на фасад стадиона. Работы начались еще весной и продолжаются с перерывами. После того как верхний ярус стадиона будет обшит, арена получит законченный вид.

Как отметили в клубе, нынешние работы позволят повысить температуру внутри чаши стадиона на 3-4 градуса, что особенно важно во время матчей в холодное время года.

Изначально на стадионе оставили необшитым снаружи верхний ярус. Некоторые специалисты утверждали, что это сделано для того, чтобы дым от пиротехники быстро уходил из чаши стадиона.

Сейчас пиротехника почти не используется на матчах красно-белых, а с вентиляцией газона проблем не возникнет благодаря тоннелям, которые ведут к полю.

«Лукойл Арена» была открыта в 2013 году под названием «Открытие Арена», нынешнее название стадион получил в 2023 году.