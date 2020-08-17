Record: Осорио может вернуться в «Порту». Португальский клуб не намерен снижать сумму трансфера
Защитник Йордан Осорио может покинуть «Зенит» и вернуться в «Порту». Клубы пока не могут договориться о сумме трансфера игрока, который выступал за команду из Санкт-Петербурга на правах аренды, сообщает Record.
Год назад «Зенит» взял центрального защитника в аренду у «Порту» до конца сезона-2019/2020 с правом выкупа.
По условиям контракта, «Зенит» может активировать опцию выкупа игрока за 7 миллионов евро, если он проведет 5 матчей в чемпионате России. Однако в Санкт-Петербурге такую цену посчитали завышенной и хотели ее значительно снизить. В «Порту» отказались рассматривать такой вариант сделки.
В минувшем сезоне Осорио принял участие в семи матчах РПЛ, четырех матчах Кубка России и пяти матчах Лиги Чемпионов.