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Зобнин заверил: «Спартак» провел работу над ошибками после поражения от «Урала»

16:44
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Вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин отметил, что московская команда рассчитывает на положительный исход гостевого матча 10-го тура РПЛ с «Уфой». В минувшую субботу красно-белые на своем поле уступили «Уралу» в первой встрече чемпионата после перерыва на игры сборных — 1:2.

— Подготовка идет по плану: вчера были нагрузки, сегодня — восстановление, — сказал Зобнин в интервью клубной пресс-службе после тренировки. — Ребята уже отошли от неудачи в последнем матче с «Уралом». «Уфа» принимает соперников на синтетическом поле; это крепкая, боевая команда. Но мы провели работу над ошибками, так что надеемся на положительный результат.

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится в пятницу, 20 сентября, и начнется в 17.30 (по московскому времени), «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-09-18-roman_zobnin_proveli_rabotu_nad_oshibkami/

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