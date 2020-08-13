Реакция Слуцкого на решение КДК РФС о дисквалификации за оскорбление судей

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение КДК РФС о своей дисквалификации на два матча (один из них условно) за оскорбление арбитра Сергея Иванова в матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2). 49-летнему специалисту также был выписан штраф в размере 200 тысяч рублей.

«Я согласен с решением комиссии. Все прошло максимально корректно.

У нас очень хороший штаб помощников, есть возможность коммуницировать. Это необычный опыт на самом деле, и у меня это будет второй раз за тренерскую карьеру. Я уверен, что помощники справятся в этой ситуации. Мы еще не обговаривали о том, кто будет исполнять обязанности главного тренера. Думаю, не принципиально, будет это Веретенников или Кузьмин. Скорее это для формальных вещей — таких, как интервью перед и после матча, пресс-конференция. Просто определим, кто из них будет присутствовать», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанцев.

Слуцкий дисквалифицирован и оштрафован за критику судей