РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Реакция Слуцкого на решение КДК РФС о дисквалификации за оскорбление судей

21:19
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение КДК РФС о своей дисквалификации на два матча (один из них условно) за оскорбление арбитра Сергея Иванова в матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2). 49-летнему специалисту также был выписан штраф в размере 200 тысяч рублей.

«Я согласен с решением комиссии. Все прошло максимально корректно.
У нас очень хороший штаб помощников, есть возможность коммуницировать. Это необычный опыт на самом деле, и у меня это будет второй раз за тренерскую карьеру. Я уверен, что помощники справятся в этой ситуации. Мы еще не обговаривали о том, кто будет исполнять обязанности главного тренера. Думаю, не принципиально, будет это Веретенников или Кузьмин. Скорее это для формальных вещей — таких, как интервью перед и после матча, пресс-конференция. Просто определим, кто из них будет присутствовать», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанцев.

Слуцкий дисквалифицирован и оштрафован за критику судей

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 21970
Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир