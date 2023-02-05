Рауль Рианчо: «Ни один клуб из РПЛ не смог бы играть в чемпионате Англии — было бы максимум 5 побед в сезоне»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что ни один из клубов РПЛ не смог бы заиграть в чемпионате Англии.

«Английская премьер-лига — один из трех самых сложных чемпионатов в мире. В российском чемпионате не такая большая конкуренция, ни один клуб из этой лиги не смог бы играть в АПЛ. Думаю, за весь сезон у российского клуба в Англии было бы максимум 5 побед, а все остальные игры — поражения. Команды, которые выходят в финал еврокубков, как правило, выступают в очень сложных чемпионатах. А российская премьер-лига — не сильный чемпионат, мягко говоря», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. «Спартак» идет вторым с 36 очками. На третьем месте расположился «Ростов» (35 очков).

В чемпионате Англии на данный момент первое место занимает «Арсенал» (50 очков). «Манчестер Сити» — второй (45), «Манчестер Юнайтед» — третий (42).