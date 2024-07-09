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Рианчо: «Результативность Соболева могла упасть из-за ситуаций с Джикией и Промесом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал информацию про возможный уход Александра Соболева из стана красно-белых.

«Низкая результативность Соболева в прошлом сезоне стала сюрпризом. Она могла упасть из-за ситуаций с Джикией и Промесом. Это лидеры команды, с которыми Александр привык находиться на поле, но по разным причинам эти футболисты не были основными игроками «Спартака» в прошлом сезоне. Может, Соболеву стало менее комфортно находиться в «Спартаке» без этих двух игроков», — цитриует «РБ Спорт» Рианчо.

Форвард «Спартака» Александр Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в «Зенит» за 11 миллионов евро, при этом клуб из Санкт-Петербурга не готов платить такую сумму за 27-летнего россиянина.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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