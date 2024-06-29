Рианчо: «Соболев не станет плохим человеком, перейдя в «Зенит»
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможный переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Станет ли предательством переход Соболева в «Зенит»? В современном футболе нет понятия «предательство». Клубы покупают и продают игроков в зависимости от своих возможностей и выгоды. Футболисты имеют полное право менять клубы. И Соболев не станет плохим человеком, перейдя в «Зенит», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.
В сезоне-2023/24 Соболев в 34 матчах во всех турнирах забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
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4
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0
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|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
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|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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