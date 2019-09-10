Рассмотрение ходатайства Протасовицкого об УДО отложено до 24 сентября

Рассмотрение ходатайства Александра Протасовицкого, четвертого осужденного по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, об условно-досрочном освобождении (УДО) отложено до 24 сентября.

— Отложили рассмотрение на 24 сентября, — приводит «РИА Новости» слова представителя клинцовского городского суда в Брянской области.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО Александра и Кирилла Кокорина и Павла Мамаева.