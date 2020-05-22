Распоряжение властей Московской области: открываются базы клубов РПЛ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее пропускной режим, сообщает сайт Правительства Московской области.
Губернатор отметил, что для поездок в Москву жителям области необходимо будет оформлять пропуска на портале mos.ru.
Андрей Воробьев также сообщил, что в общественных местах и в транспорте граждане пока обязаны носить защитные маски и перчатки. При этом он пообещал снижать цены на средства индивидуальной защиты, по крайне мере, устанавливать льготные цены на них для пенсионеров.
Отдельно подчеркивается, что открываются учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов-участников российской премьер-лиги, при условии соблюдения ими специальных стандартов.
Дополнительная информация:
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-gubernatorom/postanovleniya/22-05-2020-19-50-21-postanovlenie-gubernatora-moskovskoy-oblasti-ot