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Распоряжение властей Московской области: открываются базы клубов РПЛ

20:41
База «Спартака» в Тарасовке. Фото Дарья исаева., "СЭ"
База «Спартака» в Тарасовке. Фото Дарья исаева., "СЭ"
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее пропускной режим, сообщает сайт Правительства Московской области.

Губернатор отметил, что для поездок в Москву жителям области необходимо будет оформлять пропуска на портале mos.ru.

Андрей Воробьев также сообщил, что в общественных местах и в транспорте граждане пока обязаны носить защитные маски и перчатки. При этом он пообещал снижать цены на средства индивидуальной защиты, по крайне мере, устанавливать льготные цены на них для пенсионеров.

Отдельно подчеркивается, что открываются учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов-участников российской премьер-лиги, при условии соблюдения ими специальных стандартов.

Дополнительная информация:

https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-gubernatorom/postanovleniya/22-05-2020-19-50-21-postanovlenie-gubernatora-moskovskoy-oblasti-ot

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