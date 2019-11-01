Расписание предсезонного турнира в Катаре. Инсайд «СЭ»

«СЭ» стало известно расписание предсезонного турнира в Катаре, который будет проходить в феврале 2020 года.

В турнире участвуют 4 клуба, 3 из них — российские. (Сергей Егоров)

1 февраля

«Локомотив» (Москва) — «Партизан» (Белград)

«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

4 февраля

«Партизан» — «Ростов»

5 февраля

«Спартак» — «Локомотив»

8 февраля

«Партизан» — «Спартак»

9 февраля

«Ростов» — «Локомотив»

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр