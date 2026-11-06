Расписание матчей и трансляций 14-го тура РПЛ сезона-2026/27

Матчи 14-го тура РПЛ сезона-2026/27 пройдут с 6 по 8 ноября. В пятницу состоится одна встреча, в субботу — три, в воскресенье — четыре. Центральным матчем тура станет противостояние «Краснодара» и ЦСКА.

«СЭ» публикует расписание всех восьми матчей 14-го тура РПЛ и информацию о трансляциях. Время начала — московское.

Расписание матчей 14-го тура РПЛ-2026/27

6 ноября, пятница

19.30. «Локомотив» — «Рубин». «Матч Премьер».

7 ноября, суббота

14.00. «Факел» — «Динамо» Москва. «Матч Премьер».

16.30. «Ахмат» — «Родина». «Матч Премьер».

19.30. «Краснодар» — ЦСКА. «Матч ТВ», «Матч Премьер».

8 ноября, воскресенье

14.00. «Крылья Советов» — «Оренбург». «Матч Премьер».

16.15. «Спартак» — «Акрон». «Матч Премьер».

18.30. «Зенит» — «Ростов». «Матч Премьер».

20.45. «Балтика» — «Динамо» Махачкала. «Матч Премьер».

Ключевые события встреч, итоговые счета, статистику и положение команд можно отслеживать в футбольном матч-центре «СЭ».

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