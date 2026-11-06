Расписание матчей и трансляций 14-го тура РПЛ сезона-2026/27
Матчи 14-го тура РПЛ сезона-2026/27 пройдут с 6 по 8 ноября. В пятницу состоится одна встреча, в субботу — три, в воскресенье — четыре. Центральным матчем тура станет противостояние «Краснодара» и ЦСКА.
«СЭ» публикует расписание всех восьми матчей 14-го тура РПЛ и информацию о трансляциях. Время начала — московское.
Расписание матчей 14-го тура РПЛ-2026/27
6 ноября, пятница
- 19.30. «Локомотив» — «Рубин». «Матч Премьер».
7 ноября, суббота
- 14.00. «Факел» — «Динамо» Москва. «Матч Премьер».
- 16.30. «Ахмат» — «Родина». «Матч Премьер».
- 19.30. «Краснодар» — ЦСКА. «Матч ТВ», «Матч Премьер».
8 ноября, воскресенье
- 14.00. «Крылья Советов» — «Оренбург». «Матч Премьер».
- 16.15. «Спартак» — «Акрон». «Матч Премьер».
- 18.30. «Зенит» — «Ростов». «Матч Премьер».
- 20.45. «Балтика» — «Динамо» Махачкала. «Матч Премьер».
Ключевые события встреч, итоговые счета, статистику и положение команд можно отслеживать в футбольном матч-центре «СЭ».
РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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