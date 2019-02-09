Расмус Эльм: "Сейчас я себя хорошо чувствую. Последние полгода в России были очень плохими"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Швеции, игрок "Кальмара" Расмус Эльм в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о своем состоянии после тяжелой болезни.

Напомним, что в 2014 году Эльм испытывал серьезные проблемы с желудком из-за чего ему пришлось покинуть ЦСКА.

– Сейчас я в порядке, хорошо себя чувствую, – сказал Эльм. – Мои последние шесть месяцев в России были очень плохими. Правда, сообщения в вашей прессе о том, что я могу умереть, были несколько преувеличены. Теперь у меня все нормально. Да, сейчас на сборах есть усталость в ногах, но с желудком все в порядке и вообще все здорово. И это просто прекрасно. (Артем Агапов)

Полное интервью с Эльмом читайте в ближайшее время на сайте "СЭ"