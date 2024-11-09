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Рашович посоветовал российским тренерам уезжать в другие чемпионаты

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Главный тренер саудовского «Аль-Иттихад Кальба» Вук Рашович заявил, что об уровне российских тренеров нельзя судить только по работе в РПЛ.

«Мне сложно рассуждать об уровне российских тренеров, я не так много слежу за РПЛ, хотя у меня в России много друзей. Но если ты хочешь быть сильным тренером, тебе нужно выходить из зоны комфорта. Нельзя оставаться в пределах только одной страны. Чтобы становиться лучше, нужно уезжать. Очень легко сидеть дома и рассуждать — то плохо, этот плох. Езжай и покажи свой уровень», — цитирует Рашовича «РБ Спорт».

51-летний сербский специалист возглавил «Аль-Иттихад Кальба» в 2024 году, в 2022-м Рашович приводил другой саудовский клуб «Аль-Фейху» к победе в финале Кубка Короля. С 2002 по 2004 годы серб выступал в составе «Крыльев Советов».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
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3
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 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
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9
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 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
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 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
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