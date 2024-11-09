Рашович посоветовал российским тренерам уезжать в другие чемпионаты
Главный тренер саудовского «Аль-Иттихад Кальба» Вук Рашович заявил, что об уровне российских тренеров нельзя судить только по работе в РПЛ.
«Мне сложно рассуждать об уровне российских тренеров, я не так много слежу за РПЛ, хотя у меня в России много друзей. Но если ты хочешь быть сильным тренером, тебе нужно выходить из зоны комфорта. Нельзя оставаться в пределах только одной страны. Чтобы становиться лучше, нужно уезжать. Очень легко сидеть дома и рассуждать — то плохо, этот плох. Езжай и покажи свой уровень», — цитирует Рашовича «РБ Спорт».
51-летний сербский специалист возглавил «Аль-Иттихад Кальба» в 2024 году, в 2022-м Рашович приводил другой саудовский клуб «Аль-Фейху» к победе в финале Кубка Короля. С 2002 по 2004 годы серб выступал в составе «Крыльев Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3